Голова євродипломатії Жозеп Боррель у Києві: зустрівся із Зеленським, вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України

У столиці України Боррель зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

Цитата

“Я щасливий бути в Києві, щоб разом із Президентом Зеленським та міністром Кулебою взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності”, — зазначив Боррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Локомотив економічного та соціального розвитку країни: Боррель поділився враженнями від візиту Одеської області