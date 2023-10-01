Голова євродипломатії Жозеп Боррель у Києві: зустрівся із Зеленським, вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель після візиту до Одеської області сьогодні прибув до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі “Х” (Twitter), пише УНН.
У столиці України Боррель зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України.
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“Я щасливий бути в Києві, щоб разом із Президентом Зеленським та міністром Кулебою взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності”, — зазначив Боррель.
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