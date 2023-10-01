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Локомотив економічного та соціального розвитку країни: Боррель поділився враженнями від візиту Одеської області

Локомотив економічного та соціального розвитку країни: Боррель поділився враженнями від візиту Одеської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Вчора, 1 жовтня, Одеську область відвідав представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, враженнями від візиту Одеської області Боррель поділився у своєму twitter, передає УНН.

Деталі

За підсумками візиту Боррель констатував, що регіони України є локомотивом економічного та соціального розвитку країни. А також стовпом опору, які демонструють “вражаючу силу”, наголосив Боррель.

“Хороша розмова вийшла з губернатором Одеси Олегом Кіпером. Про проблеми, з якими стикаються південні регіони через агресію Росії”, — поділився Боррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На власні очі побачив варварства росії: Кіпер про візит Борреля в Одещину

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