Локомотив економічного та соціального розвитку країни: Боррель поділився враженнями від візиту Одеської області

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За підсумками візиту Боррель констатував, що регіони України є локомотивом економічного та соціального розвитку країни. А також стовпом опору, які демонструють “вражаючу силу”, наголосив Боррель.

“Хороша розмова вийшла з губернатором Одеси Олегом Кіпером. Про проблеми, з якими стикаються південні регіони через агресію Росії”, — поділився Боррель.

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