На власні очі побачив варварства росії: Кіпер про візит Борреля в Одещину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Вчора, 30 вересня, Одещину відвідав представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Під час візиту Боррель ознайомився з наслідками російського тероризму щодо українського зерна, цивільної інфраструктури та пам’яток архітектури Одеси, інформує Кіпер.
«Верховний представник ЄС на власні очі побачив руйнування, спричинені російськими обстрілами. Та вкотре засудив варварства росії проти України», - додав він.
Також Боррель висловив повагу всім, хто бореться за Україну на фронті, розповів очільник ОВА.
«Візит Верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки до Одеси - демонстрація підтримки з боку ЄС у боротьбі України за територіальну цілісність та незалежність», - резюмував Кіпер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відновлення Одещини: влада і бізнес зібралися на форумі, щоб обговорити розвиток регіону