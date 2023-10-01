Воочию увидел варварства россии: Кипер о визите Борреля в Одесскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Вчера, 30 сентября, Одесскую область посетил представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
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Во время визита Боррель ознакомился с последствиями российского терроризма в отношении украинского зерна, гражданской инфраструктуры и памятников архитектуры Одессы, информирует Кипер.
«Верховный представитель ЕС воочию увидел разрушения, вызванные российскими обстрелами. И в очередной раз осудил варварства России против Украины», - добавил он.
Также Боррель выразил уважение всем, кто борется за Украину на фронте, рассказал глава ОВА.
«Визит Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в Одессу - демонстрация поддержки со стороны ЕС в борьбе Украины за территориальную целостность и независимость», - резюмировал Кипер.
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