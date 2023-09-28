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Відновлення Одещини: влада і бізнес зібралися на форумі, щоб обговорити розвиток регіону

Відновлення Одещини: влада і бізнес зібралися на форумі, щоб обговорити розвиток регіону

Київ • УНН

 • 268651 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні, 28 вересня, на Одещині відбувся форум «Регіональний розвиток. Просторове планування». Про це у своєму tg-каналі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Форум присвячений ефективному плануванню територій та залученню громад до стратегічних рішень, уточнив Кіпер.

“Відбудова нашої країни після повномасштабної війни — це складниі тривалий процес, невід’ємною частиною якого є просторове планування.

Одеська область — пріоритетний регіон нашої держави, а планування розвитку території — це важлива складова впровадження подальших позитивних змін в територіальних громадах регіону”, — пише очільник ОВА.

Участь у заході взяли представники органів державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичний корпус, бізнес та науковці.

Також, у ході форуму були презентовані напрацювання щодо розробки Стратегії відновлення і розвитку Одеської області.

“Попри усі труднощі, пов’язані з повномасштабною війною та постійними обстрілами ворога, продовжується наша інтенсивна робота з розробки Стратегії відновлення і розвитку Одеської області, яка має стати ключовим фундаментальним документом регіону”, — підкреслив Кіпер.

Очільник ОВА подякував організаторам форуму — Агенції регіонального розвитку Одеської області та HOVERLA / Проєкту USAID в Україні — за можливість обговорити важливі питання розвитку регіону. А також за сприяння більш ефективному залученню громад до процесу відновлення Одещини.

“І звичайно дякуємо ЗСУ за можливість працювати над відновленням регіону”, — резюмував Кіпер.

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