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Восстановление Одесской области: власть и бизнес собрались на форуме, чтобы обсудить развитие региона

Киев • УНН

 • 268648 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня, 28 сентября, в Одесской области состоялся форум «Региональное развитие. Пространственное планирование». Об этом в своем tg-канале рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Форум посвящен эффективному планированию территорий и привлечению громад к стратегическим решениям, уточнил Кипер.

“Восстановление нашей страны после полномасштабной войны — это сложный и длительный процесс, неотъемлемой частью которого является пространственное планирование.

Одесская область — приоритетный регион нашего государства, а планирование развития территории — это важная составляющая внедрения дальнейших позитивных изменений в территориальных громадах региона”, — пишет глава ОГА.

Участие в мероприятии приняли представители органов государственной власти и местного самоуправления, дипломатический корпус, бизнес и ученые.

Также, в ходе форума были презентованы наработки по разработке Стратегии восстановления и развития Одесской области.

“Несмотря на все трудности, связанные с полномасштабной войной и постоянными обстрелами врага, продолжается наша интенсивная работа по разработке Стратегии восстановления и развития Одесской области, которая должна стать ключевым фундаментальным документом региона”, — подчеркнул Кипер.

Глава ОВА поблагодарил организаторов форума — Агентство регионального развития Одесской области и HOVERLA/Проект USAID в Украине — за возможность обсудить важные вопросы развития региона. А также за содействие более эффективному привлечению громад к процессу восстановления Одесской области.

“И конечно благодарим ВСУ за возможность работать над восстановлением региона”, — резюмировал Кипер.

Украинские Национальные Новости

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