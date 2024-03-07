Зеленский провел совещание с руководителем внешней разведки: говорили о текущих угрозах и "чувствительной" международной работе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителем Службы внешней разведки "текущие угрозы и некоторые чувствительные направления международной работы". Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Провел совещание с руководителем Службы внешней разведки относительно текущих угроз и некоторых чувствительных направлений нашей международной работы. Я благодарен всем в мире, кто помогает Украине с правильной фокусировкой внимания нашего государства. - сказал Зеленский

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Ранее сообщалось, что сегодня утром в столицу Украины прибыл представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Впрочем деталей относительно его визита и встреч пока не разглашали.

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