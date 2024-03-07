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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский провел совещание с руководителем внешней разведки: говорили о текущих угрозах и "чувствительной" международной работе

Зеленский провел совещание с руководителем внешней разведки: говорили о текущих угрозах и "чувствительной" международной работе

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 18:53  •  5577 просмотра

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Президент Зеленский обсудил с главой Службы внешней разведки Украины текущие угрозы и чувствительную международную работу, поблагодарив за глобальную поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителем Службы внешней разведки "текущие угрозы и некоторые чувствительные направления международной работы". Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Провел совещание с руководителем Службы внешней разведки относительно текущих угроз и некоторых чувствительных направлений нашей международной работы. Я благодарен всем в мире, кто помогает Украине с правильной фокусировкой внимания нашего государства.

- сказал Зеленский

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Ранее сообщалось, что сегодня утром в столицу Украины прибыл представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Впрочем деталей относительно его визита и встреч пока не разглашали.

Зеленский объяснил почему, утвердил кандидатуру Залужного послом Украины в Великобритании7 марта 2024, 18:12 • 11648 просмотров

Татьяна Салганик

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khosep-borrelЖозеп Боррель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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