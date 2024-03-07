Зеленский объяснил почему, утвердил кандидатуру Залужного послом Украины в Великобритании

Президент Владимир Зеленский объяснил назначение бывшего Главкома ВСУ генерала Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Заявление Зеленского, сделанное во время вечернего видеообращения к украинцам, цитирует УНН.

Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться. - заявил Зеленский.

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Зеленский также добавил, что сегодня он провел встречу с министром обороны Великобритании, который был с визитом в Украине. Украинский Президент поблагодарил гостя за поддержку нашего государства и обсудил с ним дальнейшее взаимодействие британцев с нашим государством.

А также напомнил, что именно с Великобританией было подписано первое соглашение по безопасности о сотрудничестве с Украиной.