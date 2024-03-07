Зеленський пояснив, чому погодив кандидатуру Залужного на посла України у Великій Британії
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський пояснив, чому погодив колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного послом України у Великій Британії - з метою зміцнення альянсу між двома країнами.
Президент Володимир Зеленський пояснив призначення колишнього Главкома ЗСУ генерала Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Заяву Зеленського, зроблену під час вечірнього відеозвернення до українців, цитує УНН.
Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися.
Деталі
Зеленський також додав, що сьогодні він провів зустріч з міністром оборони Великої Британії, який був з візитом в Україні. Український Президент подякував гостю за підтримку нашої держави та обговорив із ним подальшу взаємодію британців із нашою державою.
А також нагадав, що саме з Великою Британією була підписана перша безпекова угода про співпрацю з Україною.