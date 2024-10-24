Зеленський про Плани перемоги та посилення: разом дадуть відповіді на всі виклики цього і наступного року

Внутрішній План посилення разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Зеленський нагадав, що сьогодні він провів засідання Ставки.

"На ньому, як і завжди, було багато різних питань. Я хочу зараз зупинитись на особливому дорученні членам Ставки та іншим нашим посадовим особам", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення.

"Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною", - сказав Зеленський.

Зеленський доручив членам Ставки взятись за План посилення України: що він передбачає

Він наголосив, що План перемоги, якщо буде виконаний партнерами, дасть всі відповіді.

"І зрозуміло, що є внутрішня частина роботи. Позиції на фронті й у тилу. Те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків", - повідомив Зеленський.

Він заявив, що цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність.

"Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути", - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Президент Зеленський готує ще один план - так званий внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки