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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о Планах победы и усиления: вместе дадут ответы на все вызовы этого и следующего года

Зеленский о Планах победы и усиления: вместе дадут ответы на все вызовы этого и следующего года

Киев  •  УНН

16:19 • 7391 просмотра

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Президент поручил членам Ставки разработать внутренний План усиления Украины. План должен обеспечить ответы на вызовы и будет включать усиление фронта, тыла, экономики и социальной защиты.

Внутренний План усиления вместе с Планом победы обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Зеленский напомнил, что сегодня он провел заседание Ставки.

"На нем, как и всегда, было много разных вопросов. Я хочу сейчас остановиться на особом поручении членам Ставки и другим нашим должностным лицам", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украине надо наполнить внутренний План усиления.

"Такой План, который вместе с Планом победы обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. План победы направлен на партнеров. На их определенность, каково место Украины в архитектуре безопасности, готовы ли они, чтобы Украина победила, хотят ли партнеры видеть послевоенную систему безопасности действительно надежной", - сказал Зеленский.

Зеленский поручил членам Ставки взяться за План усиления Украины: что он предусматривает24 октября 2024, 14:12 • 17148 просмотров

Он подчеркнул, что План победы, если будет выполнен партнерами, даст все ответы.

"И понятно, что есть внутренняя часть работы. Позиции на фронте и в тылу. То, что требует усиления. Вопрос справедливости в Украине, который стоит чрезвычайно остро. Наша экономика, наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления требуют четких ответов, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов", - сообщил Зеленский.

Он заявил, что этот внутренний План усиления будет гарантировать Украине также и единство.

"Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами таких же людей, которые хотят, чтобы Украина победила. И так должно быть", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Президент Зеленский готовит еще один план - так называемый внутренний план действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.

Президент Владимир Зеленский 16 октября обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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