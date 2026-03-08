Зеленський повідомив про щорічну підтримку України від Нідерландів на 3 млрд євро

Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену за підтримку України та візит до країни після призначення на посаду. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, оборонну допомогу та співпрацю у виробництві зброї. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що поінформував главу уряду Нідерландів про ситуацію на полі бою та російські атаки, які тривають щодня.

Вдячний Премʼєр-міністру Нідерландів за такий символічний візит - майже одразу в Україну після початку роботи на чолі нового уряду. Я поінформував пана Премʼєр-міністра про ситуацію на полі бою, про російські атаки, які жодного дня не припиняються - йдеться у дописі президента України.

За його словами, Нідерланди забезпечують прогнозовану допомогу Україні. Йдеться про щорічну підтримку обсягом 3 мільярди євро.

Ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно. Це прогнозований щорічний обсяг - 3 мільярди євро щороку. Також Нідерланди інвестують у програму PURL, яка є критичною для нас і дозволяє купувати ракети для ППО - наголошується у дописі.

Під час зустрічі сторони також обговорили співпрацю у сфері виробництва озброєння.

Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю і обовʼязково будемо цю нашу спільну роботу продовжувати та збільшувати. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили. І предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, ліцензії, можливі обсяги виробництва. Нідерланди підтримують нас від перших днів цієї війни та в багатьох вимірах. Це й оборонна підтримка, і допомога нашій енергетиці, і підтримка санкцій проти росії, також політична підтримка для України. Дякую за це - наголошує Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном відвідали Стіну пам’яті у Києві, де вшанували українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність держави.

Також прем’єр-міністр Нідерландів Робом Єттеном, який уперше відвідав Україну після призначення на посаду, відвідав багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, зруйновану російською ракетою.