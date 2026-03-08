Зеленский сообщил о ежегодной поддержке Украины от Нидерландов на 3 млрд евро

Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена за поддержку Украины и визит в страну после назначения на должность. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте, оборонную помощь и сотрудничество в производстве оружия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский сообщил, что проинформировал главу правительства Нидерландов о ситуации на поле боя и продолжающихся ежедневных российских атаках.

Благодарен Премьер-министру Нидерландов за такой символический визит - почти сразу в Украину после начала работы во главе нового правительства. Я проинформировал господина Премьер-министра о ситуации на поле боя, о российских атаках, которые ни одного дня не прекращаются

По его словам, Нидерланды обеспечивают прогнозируемую помощь Украине. Речь идет о ежегодной поддержке объемом 3 миллиарда евро.

Мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке каждый день, пока продолжается война. Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает наиболее эффективно. Это прогнозируемый ежегодный объем – 3 миллиарда евро ежегодно. Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая является критической для нас и позволяет покупать ракеты для ПВО

Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество в сфере производства вооружения.

Важно, что вместе с Нидерландами производим оружие и обязательно будем эту нашу совместную работу продолжать и увеличивать. В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, которое мы сегодня приняли. И предметно это обсудили на встрече: инвестиции, лицензии, возможные объемы производства. Нидерланды поддерживают нас с первых дней этой войны и во многих измерениях. Это и оборонная поддержка, и помощь нашей энергетике, и поддержка санкций против россии, также политическая поддержка для Украины. Спасибо за это