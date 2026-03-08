Зеленский сообщил о ежегодной поддержке Украины от Нидерландов на 3 млрд евро

$43.810.0050.900.00
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском БрянскеVideo8 марта, 05:45 • 12010 просмотра
Потери рф на 8 марта превысили 1,2 млн человек - ГенштабPhoto8 марта, 06:12 • 10079 просмотра
ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане8 марта, 06:28 • 9030 просмотра
Возле посольства США в Осло произошел взрыв, пострадавших нет8 марта, 06:45 • 5862 просмотра
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен10:23 • 16022 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности12:28 • 14568 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 63395 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 70319 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 99214 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 63765 просмотра
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Нидерланды
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo13:08 • 3040 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 22931 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 25772 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 27157 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 28026 просмотра
Техника
Золото
Дипломатка
9К720 Искандер
Financial Times

Зеленский сообщил о ежегодной поддержке Украины от Нидерландов на 3 млрд евро

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Президент встретился с Робом Йеттеном для обсуждения ПВО и совместного производства оружия. Нидерланды подтвердили ежегодную помощь Украине в 3 млрд евро.

Зеленский сообщил о ежегодной поддержке Украины от Нидерландов на 3 млрд евро
Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена за поддержку Украины и визит в страну после назначения на должность. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте, оборонную помощь и сотрудничество в производстве оружия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что проинформировал главу правительства Нидерландов о ситуации на поле боя и продолжающихся ежедневных российских атаках.

Благодарен Премьер-министру Нидерландов за такой символический визит - почти сразу в Украину после начала работы во главе нового правительства. Я проинформировал господина Премьер-министра о ситуации на поле боя, о российских атаках, которые ни одного дня не прекращаются

- говорится в сообщении президента Украины.

По его словам, Нидерланды обеспечивают прогнозируемую помощь Украине. Речь идет о ежегодной поддержке объемом 3 миллиарда евро.

Мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке каждый день, пока продолжается война. Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает наиболее эффективно. Это прогнозируемый ежегодный объем – 3 миллиарда евро ежегодно. Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая является критической для нас и позволяет покупать ракеты для ПВО

- отмечается в сообщении.

Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество в сфере производства вооружения.

Важно, что вместе с Нидерландами производим оружие и обязательно будем эту нашу совместную работу продолжать и увеличивать. В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, которое мы сегодня приняли. И предметно это обсудили на встрече: инвестиции, лицензии, возможные объемы производства. Нидерланды поддерживают нас с первых дней этой войны и во многих измерениях. Это и оборонная поддержка, и помощь нашей энергетике, и поддержка санкций против россии, также политическая поддержка для Украины. Спасибо за это

- подчеркивает Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном посетили Стену памяти в Киеве, где почтили украинских защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость государства.

Также премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, который впервые посетил Украину после назначения на должность, посетил многоэтажку в Святошинском районе Киева, разрушенную российской ракетой.

Алла Киосак

