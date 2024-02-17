Зеленський: не потрібно боятися поразки путіна, це його доля - програти
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що путін є загрозою для всіх вільних держав і не потрібно боятися його поразки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін є загрозою для всіх вільних держав, і не потрібно боятися його поразки. Про це Глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.
Нам не потрібно боятися поразки путіна. путін є загрозою для всіх вільних держав. Це монстр, який вторгнувся до України і вбив тисячі людей та викрав та депортував десятки тисяч українських дітей. путін мордував чеченців та сирійців. Вторгся до Грузії, наказав страчувати його опонентів
Президент наголосив, що не потрібно боятися знищення режиму путіна, а продовжувати працювати разом, щоб "знищити, те, що він означає".
"Це його доля - програти, а не доля світового порядку, заснованого на правилах, зникнути. Якщо ми не подолаємо путіна зараз, то в майбутньому не буде мати значення, хто буде наступним президентом рф. Тому що кожен новий російський диктатор буде пам'ятати, яким чином триматися при владі шляхом анексування земель інших людей, вбиваючи опонентів", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російського диктатора володимира путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього.