Зеленський: не потрібно боятися поразки путіна, це його доля - програти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін є загрозою для всіх вільних держав, і не потрібно боятися його поразки. Про це Глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.

Нам не потрібно боятися поразки путіна. путін є загрозою для всіх вільних держав. Це монстр, який вторгнувся до України і вбив тисячі людей та викрав та депортував десятки тисяч українських дітей. путін мордував чеченців та сирійців. Вторгся до Грузії, наказав страчувати його опонентів - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що не потрібно боятися знищення режиму путіна, а продовжувати працювати разом, щоб "знищити, те, що він означає".

"Це його доля - програти, а не доля світового порядку, заснованого на правилах, зникнути. Якщо ми не подолаємо путіна зараз, то в майбутньому не буде мати значення, хто буде наступним президентом рф. Тому що кожен новий російський диктатор буде пам'ятати, яким чином триматися при владі шляхом анексування земель інших людей, вбиваючи опонентів", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російського диктатора володимира путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього.