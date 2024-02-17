Зеленский: не нужно бояться поражения путина, это его удел - проиграть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин является угрозой для всех свободных государств, и не нужно бояться его поражения. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Нам не нужно бояться поражения путина. путин является угрозой для всех свободных государств. Это монстр, который вторгся в Украину и убил тысячи людей и похитил и депортировал десятки тысяч украинских детей. путин мучил чеченцев и сирийцев. Вторгся в Грузию, приказал казнить его оппонентов - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не нужно бояться уничтожения режима путина, а продолжать работать вместе, чтобы "уничтожить, то, что он означает".

"Это его удел - проиграть, а не удел мирового порядка, основанного на правилах, исчезнуть. Если мы не преодолеем путина сейчас, то в будущем не будет иметь значения, кто будет следующим президентом рф. Потому что каждый новый российский диктатор будет помнить, каким образом держаться у власти путем аннексии земель других людей, убивая оппонентов", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского диктатора владимира путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него.