Зеленський назвав умову для виборів і відповів, чи піде на другий термін

В Офісі Президента уточнили контекст заяви Володимира Зеленського щодо його можливого балотування на наступних президентських виборах. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як пояснили журналістам в ОП, у в інтерв'ю голови держави Corriere della Sera йшлося не стільки про його участь у виборах, скільки про умови, за яких Україна зможе їх провести.

Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся - подивлюся, чого захочуть українці - наводять в ОП слова Зеленського.

Уточнення прозвучало на тлі обговорень щодо можливих термінів проведення виборів і підходів до їх організації в умовах війни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори в країні, якщо буде забезпечено безпеку та припинення вогню. Він також зазначив, що його участь у виборах залежить від ситуації в країні.