Зеленський назвав умову для виборів і відповів, чи піде на другий термін

Ексклюзив
13:15 • 6680 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 13202 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 13227 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 14389 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 19445 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 31738 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 102000 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84299 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60540 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51528 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 101992 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Зеленський назвав умову для виборів і відповів, чи піде на другий термін

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Президент України пов’язує рішення щодо можливого балотування з тим, коли Україна зможе провести вибори, і припускає участь лише після завершення війни, орієнтуючись на волю українців.

Зеленський назвав умову для виборів і відповів, чи піде на другий термін

В Офісі Президента уточнили контекст заяви Володимира Зеленського щодо його можливого балотування на наступних президентських виборах. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як пояснили журналістам в ОП, у в інтерв'ю голови держави Corriere della Sera йшлося не стільки про його участь у виборах, скільки про умови, за яких Україна зможе їх провести.

Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся - подивлюся, чого захочуть українці

- наводять в ОП слова Зеленського.

Уточнення прозвучало на тлі обговорень щодо можливих термінів проведення виборів і підходів до їх організації в умовах війни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори в країні, якщо буде забезпечено безпеку та припинення вогню. Він також зазначив, що його участь у виборах залежить від ситуації в країні.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський