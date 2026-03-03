Зеленський назвав умову для виборів і відповів, чи піде на другий термін
Президент України пов’язує рішення щодо можливого балотування з тим, коли Україна зможе провести вибори, і припускає участь лише після завершення війни, орієнтуючись на волю українців.
В Офісі Президента уточнили контекст заяви Володимира Зеленського щодо його можливого балотування на наступних президентських виборах. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Як пояснили журналістам в ОП, у в інтерв'ю голови держави Corriere della Sera йшлося не стільки про його участь у виборах, скільки про умови, за яких Україна зможе їх провести.
Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся - подивлюся, чого захочуть українці
Уточнення прозвучало на тлі обговорень щодо можливих термінів проведення виборів і підходів до їх організації в умовах війни.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори в країні, якщо буде забезпечено безпеку та припинення вогню. Він також зазначив, що його участь у виборах залежить від ситуації в країні.