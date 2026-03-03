Зеленский назвал условие для выборов и ответил, пойдет ли на второй срок

В Офисе Президента уточнили контекст заявления Владимира Зеленского относительно его возможного баллотирования на следующих президентских выборах. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Как пояснили журналистам в ОП, в интервью главы государства Corriere della Sera речь шла не столько о его участии в выборах, сколько об условиях, при которых Украина сможет их провести.

Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после завершения войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться - посмотрю, чего захотят украинцы - приводят в ОП слова Зеленского.

Уточнение прозвучало на фоне обсуждений возможных сроков проведения выборов и подходов к их организации в условиях войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране, если будет обеспечена безопасность и прекращение огня. Он также отметил, что его участие в выборах зависит от ситуации в стране.