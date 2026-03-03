Зеленский назвал условие для выборов и ответил, пойдет ли на второй срок
Киев • УНН
Президент Украины связывает решение о возможном баллотировании с тем, когда Украина сможет провести выборы, и допускает участие только после завершения войны, ориентируясь на волю украинцев.
В Офисе Президента уточнили контекст заявления Владимира Зеленского относительно его возможного баллотирования на следующих президентских выборах. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Как пояснили журналистам в ОП, в интервью главы государства Corriere della Sera речь шла не столько о его участии в выборах, сколько об условиях, при которых Украина сможет их провести.
Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после завершения войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться - посмотрю, чего захотят украинцы
Уточнение прозвучало на фоне обсуждений возможных сроков проведения выборов и подходов к их организации в условиях войны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране, если будет обеспечена безопасность и прекращение огня. Он также отметил, что его участие в выборах зависит от ситуации в стране.