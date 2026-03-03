Зеленский назвал условие для выборов и ответил, пойдет ли на второй срок

$43.230.13
Эксклюзив
13:15 • 6146 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 12459 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 12789 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 13993 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 19121 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 31551 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 101487 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84227 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60485 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51501 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 32233 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 33754 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 39588 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 15053 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 19297 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 10159 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 40021 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 49404 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 101502 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 65881 просмотра
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Сибига
Музыкант
Олег Синегубов
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 802 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 8388 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 28971 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 35951 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 39387 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Financial Times

Зеленский назвал условие для выборов и ответил, пойдет ли на второй срок

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Президент Украины связывает решение о возможном баллотировании с тем, когда Украина сможет провести выборы, и допускает участие только после завершения войны, ориентируясь на волю украинцев.

Зеленский назвал условие для выборов и ответил, пойдет ли на второй срок

В Офисе Президента уточнили контекст заявления Владимира Зеленского относительно его возможного баллотирования на следующих президентских выборах. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Как пояснили журналистам в ОП, в интервью главы государства Corriere della Sera речь шла не столько о его участии в выборах, сколько об условиях, при которых Украина сможет их провести.

Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после завершения войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться - посмотрю, чего захотят украинцы

- приводят в ОП слова Зеленского.

Уточнение прозвучало на фоне обсуждений возможных сроков проведения выборов и подходов к их организации в условиях войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране, если будет обеспечена безопасность и прекращение огня. Он также отметил, что его участие в выборах зависит от ситуации в стране.

Александра Василенко

ОбществоПолитика
Владимир Зеленский