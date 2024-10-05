Зеленський: наступний тиждень може стати позитивним для нашого захисту і нашого бачення, як має закінчитися війна

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), яка збирається наступного тижня на рівні лідерів, і очікує, що цей тиждень може стати позитивним для нашого захисту і для нашого бачення того, як має закінчитись війна, пише УНН.

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"Зараз триває робота наших команд – України та Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки "Рамштайну" – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно", - наголосив Президент.

"Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів Плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру", - вказав Президент.

Зеленський перед "Рамштайном": воїни демонструють, що можуть при достатній далекобійності, переконуватимемо партнерів, що тільки наших дронів недостатньо