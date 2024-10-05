Зеленський: наступний тиждень може стати позитивним для нашого захисту і нашого бачення, як має закінчитися війна
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про підготовку до "Рамштайну" та консультації щодо Плану перемоги. Очікується, що це посилить позиції України та наблизить реалізацію Формули миру.
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), яка збирається наступного тижня на рівні лідерів, і очікує, що цей тиждень може стати позитивним для нашого захисту і для нашого бачення того, як має закінчитись війна, пише УНН.
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"Зараз триває робота наших команд – України та Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки "Рамштайну" – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно", - наголосив Президент.
"Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів Плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру", - вказав Президент.
Зеленський перед "Рамштайном": воїни демонструють, що можуть при достатній далекобійності, переконуватимемо партнерів, що тільки наших дронів недостатньо05.10.24, 20:29 • 28392 перегляди