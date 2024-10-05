Зеленский: следующая неделя может стать позитивной для нашей защиты и нашего видения, как должна закончиться война

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн»), которая собирается на следующей неделе на уровне лидеров, и ожидает, что эта неделя может стать положительной для нашей защиты и для нашего видения того, как должна закончиться война, пишет УНН.

Детали

«Сейчас идет работа наших команд - Украины и Соединенных Штатов, команд других наших партнеров для подготовки «Рамштайн» - содержательных решений и вообще встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем. Сделаем эффективно», - подчеркнул Президент.

«На днях будут политические консультации между нашими командами: чиновники, дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы. Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции - наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира», - указал Президент.

Зеленский перед "Рамштайном": воины демонстрируют, что могут при достаточной дальнобойности, будем убеждать партнеров, что только наших дронов недостаточно