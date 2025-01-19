Зеленський і перша леді відвідали поранених захисників України
Київ • УНН
Президент України з Оленою Зеленською зустрілися з пораненими військовими на Покровському напрямку та Харківщині. Обговорили питання психологічної допомоги та проєкт "Рух без бар'єрів".
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською відвідали поранених військових на покровському напрямку, Харківщині та тих, хто брав участь у курській операції. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Сьогодні разом з Оленою Зеленською відвідали наших воїнів, які проходять лікування після поранень у найгарячіших точках: на Покровському напрямку, на Харківщині та під час участі в Курській операції. Дякуємо нашим героям за захист держави й наших людей!
Він зазначив, що зустрівся з представниками уряду, медичних сил ЗСУ та військовими психологами, щоб обговорити питання комплексної психологічної допомоги, яка охоплює як поранених військовослужбовців і членів їхніх сімей, так і медичних працівників.
Також Зеленський зазначив, що ознайомився з проєктом "Рух без бар'єрів", який забезпечить нові потрібні маршрути допомоги в наших містах. "Це вагомий крок у напрямку реальної безбар'єрності, якої потребує українське суспільство", - наголосив він.
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