Зеленський і перша леді відвідали поранених захисників України

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською відвідали поранених військових на покровському напрямку, Харківщині та тих, хто брав участь у курській операції. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні разом з Оленою Зеленською відвідали наших воїнів, які проходять лікування після поранень у найгарячіших точках: на Покровському напрямку, на Харківщині та під час участі в Курській операції. Дякуємо нашим героям за захист держави й наших людей!