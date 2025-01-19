Зеленский и первая леди посетили раненых защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетили раненых военных на покровском направлении, Харьковской области и тех, кто участвовал в курской операции. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня вместе с Еленой Зеленской посетили наших воинов, которые проходят лечение после ранений в горячих точках: на Покровском направлении, на Харьковщине и во время участия в Курской операции. Спасибо нашим героям за защиту государства и наших людей! - говорится в сообщении.

Он отметил, что встретился с представителями правительства, медицинских сил ВСУ и военными психологами, чтобы обсудить вопросы комплексной психологической помощи, которая охватывает как раненых военнослужащих и членов их семей, так и медицинских работников.

Также Зеленский отметил, что ознакомился с проектом «Движение без барьеров», который обеспечит новые нужные маршруты помощи в наших городах. «Это весомый шаг в направлении реальной безбарьерности, в которой нуждается украинское общество», - подчеркнул он.

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