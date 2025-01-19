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Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Киев  •  УНН

 • 7445 просмотра

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Президент Украины подписал указ о санкциях против пророссийских деятелей и пропагандистов. Среди лишенных госнаград - Бойко, Шуфрич, Симоненко и другие лица, подозреваемые в госизмене.

Президент Владимир Зеленский 19 января подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию, а также лишил государственных наград ряд пророссийских деятелей. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, пишет УНН.

Детали

В указе № 38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что санкции ввели против:

- Нестора Шуфрича (нардеп, подозревается в госизмене);

- Евгения Горохова (ученый, экс-депутат Донецкого областного совета);

- Леонида Байсарова (экс-нардеп);

- Александра Однораленко (соратник террористов «ДНР», имел звание Героя Украины);

- Леонида Литвинова (экс-нардеп);

- Евгения Мураева (экс-нардеп, подозревается в госизмене);

- Олега Волошина (бывший нардеп, получил подозрение в госизмене);

- Петра Симоненко (лидер запрещенной в Украине коммунистической партии);

- Константина Григоришина (российский бизнесмен);

- Сергея Карякина (шахматист-предатель);

- Ружены Рублевой (актриса-коллаборантка);

- Вадима Писарева (артист балета, коллаборационист);

- Ильи Резника (член Российской академии художеств);

- Василия Герелла (российский оперный певец, заслуженный артист Украины);

- Светланы Крюковой (экс-заместитель главреда подсанкционного издания «Страна»).

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.

В рамках нового пакета санкций государственных наград также лишат Юрия Башмета, Виктора Садовничего и Юрия Бойко, который имел звание Героя Украины.

Президент подписал указ о новых санкциях СНБО19.01.25, 14:54 • 13406 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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