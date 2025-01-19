Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о санкциях против пророссийских деятелей и пропагандистов. Среди лишенных госнаград - Бойко, Шуфрич, Симоненко и другие лица, подозреваемые в госизмене.
Президент Владимир Зеленский 19 января подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию, а также лишил государственных наград ряд пророссийских деятелей. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, пишет УНН.
Детали
В указе № 38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что санкции ввели против:
- Нестора Шуфрича (нардеп, подозревается в госизмене);
- Евгения Горохова (ученый, экс-депутат Донецкого областного совета);
- Леонида Байсарова (экс-нардеп);
- Александра Однораленко (соратник террористов «ДНР», имел звание Героя Украины);
- Леонида Литвинова (экс-нардеп);
- Евгения Мураева (экс-нардеп, подозревается в госизмене);
- Олега Волошина (бывший нардеп, получил подозрение в госизмене);
- Петра Симоненко (лидер запрещенной в Украине коммунистической партии);
- Константина Григоришина (российский бизнесмен);
- Сергея Карякина (шахматист-предатель);
- Ружены Рублевой (актриса-коллаборантка);
- Вадима Писарева (артист балета, коллаборационист);
- Ильи Резника (член Российской академии художеств);
- Василия Герелла (российский оперный певец, заслуженный артист Украины);
- Светланы Крюковой (экс-заместитель главреда подсанкционного издания «Страна»).
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.
В рамках нового пакета санкций государственных наград также лишат Юрия Башмета, Виктора Садовничего и Юрия Бойко, который имел звание Героя Украины.
Президент подписал указ о новых санкциях СНБО19.01.25, 14:54 • 13406 просмотров