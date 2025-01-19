Зеленський позбавив державних нагород Бойка, Шуфрича та Симоненка
Київ • УНН
Президент України підписав указ про санкції проти проросійських діячів та пропагандистів. Серед позбавлених держнагород - Бойко, Шуфрич, Симоненко та інші особи, підозрювані у держзраді.
Президент Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції щодо пропагандистів, які працюють на росію, а також позбавив державних нагород низку проросійських діячів. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, пише УНН.
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В указі № 38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:
- Нестора Шуфрича (нардеп, підозрюється у держзраді);
- Євгена Горохова (науковець, екс-депутат Донецької обласної ради);
- Леоніда Байсарова (екснардеп);
- Олександра Однораленка (поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України);
- Леоніда Литвинова (екснардеп);
- Євгенія Мураєва (екснардеп, підозрюється у держзраді);
- Олега Волошина (колишній нардеп, отримав підозру у держзраді);
- Петра Симоненка (лідер забороненої в Україні комуністичної партії);
- Костянтина Григоришина (російський бізнесмен);
- Сергія Карякіна (шахіст-зрадник);
- Ружени Рубльової (актриса-колаборантка);
- Вадима Писарєва (артист балету, колаборант);
- Іллі Резніка (член Російської академії мистецтв);
- Василя Герелла (російський оперний співак, заслужений артист України);
- Світлани Крюкової (ексзаступниця головреда підсанкційного видання "Страна").
В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.
В рамках нового пакета санкцій державних нагород також позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка, який мав звання Героя України.
Президент підписав указ про нові санкції РНБО19.01.25, 14:54 • 31934 перегляди