Зеленський позбавив державних нагород Бойка, Шуфрича та Симоненка

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Київ • УНН

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Президент України підписав указ про санкції проти проросійських діячів та пропагандистів. Серед позбавлених держнагород - Бойко, Шуфрич, Симоненко та інші особи, підозрювані у держзраді.

Президент Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції щодо пропагандистів, які працюють на росію, а також позбавив державних нагород низку проросійських діячів. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, пише УНН.

Деталі

В указі № 38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:

- Нестора Шуфрича (нардеп, підозрюється у держзраді);

- Євгена Горохова (науковець, екс-депутат Донецької обласної ради);

- Леоніда Байсарова (екснардеп);

- Олександра Однораленка (поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України);

- Леоніда Литвинова (екснардеп);

- Євгенія Мураєва (екснардеп, підозрюється у держзраді);

- Олега Волошина (колишній нардеп, отримав підозру у держзраді);

- Петра Симоненка (лідер забороненої в Україні комуністичної партії);

- Костянтина Григоришина (російський бізнесмен);

- Сергія Карякіна (шахіст-зрадник);

- Ружени Рубльової (актриса-колаборантка);

- Вадима Писарєва (артист балету, колаборант);

- Іллі Резніка (член Російської академії мистецтв);

- Василя Герелла (російський оперний співак, заслужений артист України);

- Світлани Крюкової (ексзаступниця головреда підсанкційного видання "Страна").

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

В рамках нового пакета санкцій державних нагород також позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка, який мав звання Героя України.

Президент підписав указ про нові санкції РНБО19.01.25, 14:54 • 31934 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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