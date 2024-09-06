Зеленський і Макрон обговорили військову допомогу та спільне виробництво зброї
Київ • УНН
Президенти України та Франції провели телефонну розмову щодо оборонної співпраці. Обговорено новий пакет військової допомоги, спільне виробництво озброєння та потреби ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої привітав його з призначенням нового прем'єр-міністра Мішеля Барньє. Макрон висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах України, передає УНН.
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Напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" лідери обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння. Зеленський наголосив на важливості отримання дозволу від партнерів на удари по аеродромах, з яких злітають російські літаки з керованими авіабомбами та ракетами.
Президент України також поінформував Макрона про основні потреби ЗСУ, зокрема в засобах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, бронетехніці та артилерії.
Лідери домовилися про подальші контакти щодо реалізації двосторонньої безпекової угоди та спільного механізму Ukraine Security Compact. Зеленський підкреслив важливість підтримки Франції у захисті українців та висловив надію на подальшу взаємодію, яка допоможе притягнути Росію до відповідальності за її злочини.
Макрон проведе консультації з експрезидентами щодо нового прем'єра02.09.24, 03:49 • 108459 переглядiв