Зеленский и Макрон обсудили военную помощь и совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого поздравил его с назначением нового премьер-министра Мишеля Барнье. Макрон выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам Украины, передает УНН.

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Накануне заседания контактной группы в формате «Рамштайн» лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. Зеленский подчеркнул важность получения разрешения от партнеров на удары по аэродромам, с которых взлетают российские самолеты с управляемыми авиабомбами и ракетами.

Президент Украины также проинформировал Макрона об основных потребностях ВСУ, в частности в средствах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, бронетехнике и артиллерии.

Лидеры договорились о дальнейших контактах по реализации двустороннего соглашения по безопасности и совместного механизма Ukraine Security Compact. Зеленский подчеркнул важность поддержки Франции в защите украинцев и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие, которое поможет привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

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