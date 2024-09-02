Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера
Киев • УНН
Президент Франции встретится с Олландом, Саркози и другими политиками для обсуждения кандидатуры нового премьер-министра. Назначение ожидается во вторник, чтобы не омрачить начало учебного года.
Президент Франции в понедельник примет бывших глав государства - Франсуа Олланда и Николя Саркози. Это произойдет после запланированной на 9:00 рабочей встречи с экс-премьером Бернаром Казньовом, который может снова возглавить правительство. Об этом пишет Le Monde, передает УНН.
Детали
Олланда примут в Елисейском дворце в 11:00 часов, а Саркози ожидают в 12:30.
Во второй половине дня глава государства также встретится с одним из лидеров правой партии «Республиканцы» Ксавье Бертраном.
«Если Бертран хочет сыграть свою роль в восстановлении Франции и избежать кризиса, он - хороший выбор», - сказал об этом кандидате на пост главы правительства Саркози.
Объявление об этих встречах, отмечают французские СМИ, свидетельствует о завершающей фазе консультаций президента после 55 дней политического кризиса.
Отмечается, что окружение Макрона настаивает, чтобы непосредственное назначение премьера состоялось во вторник и не омрачило новый учебный год, который начнется во Франции 2 сентября.
Через 55 дней после досрочных парламентских выборов, которые привели к формированию Национальной ассамблеи без абсолютного большинства, Макрон ищет премьера, который не подвергнется немедленной критике со стороны политических сил в парламенте.
Время для назначения правительства истекает, поскольку бюджет Франции на 2025 год должен быть подан в парламент не позднее 1 октября. Поэтому до этого дня депутаты должны собраться на внеочередную сессию, чтобы заслушать программную речь нового премьер-министра.
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