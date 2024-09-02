Макрон проведе консультації з експрезидентами щодо нового прем'єра
Київ • УНН
Президент Франції зустрінеться з Олландом, Саркозі та іншими політиками для обговорення кандидатури нового прем'єр-міністра. Призначення очікується у вівторок, щоб не затьмарити початок навчального року.
Президент Франції у понеділок прийме колишніх глав держави - Франсуа Олланда і Ніколя Саркозі. Це відбудеться після запланованої на 9:00 робочої зустрічі з експрем’єром Бернаром Казньовом, який може знову очолити уряд. Про це пише Le Monde, передає УНН.
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Олланда приймуть у Єлисейському палаці об 11:00 годині, а Саркозі очікують о 12:30.
У другій половині дня глава держави також зустрінеться з одним з лідерів правої партії "Республіканці" Ксав'є Бертраном.
"Якщо Бертран хоче зіграти свою роль у відновленні Франції і уникнути кризи, він - хороший вибір", - сказав про цього кандидата на посаду глави уряду Саркозі.
Оголошення про ці зустрічі, зауважують французькі ЗМІ, свідчить про завершальну фазу консультацій президента після 55 днів політичної кризи.
Зазначається, що оточення Макрона наполягає, аби безпосереднє призначення прем'єра відбулось у вівторок і не затьмарило новий навчальний рік, який почнеться у Франції 2 вересня.
Через 55 днів після дострокових парламентських виборів, які призвели до формування Національної асамблеї без абсолютної більшості, Макрон шукає прем'єра, який не зазнає негайної критики з боку політичних сил у парламенті.
Час для призначення уряду спливає, оскільки бюджет Франції на 2025 рік має бути поданий до парламенту не пізніше 1 жовтня. Тож до цього дня депутати повинні зібратися на позачергову сесію, щоб заслухати програмну промову нового прем'єр-міністра.
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