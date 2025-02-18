Зеленський і Ердоган зібралися на зустріч в Анкарі

В Анкарі розпочалася зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють турецькі ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в канцелярії турецького президента, під час переговорів в Анкарі "будуть розглянуті всі аспекти турецько-українських відносин стратегічного партнерства та обговорено кроки для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами". У межах візиту, як вказано, також "відбудеться обмін думками щодо актуальних регіональних і глобальних питань, а також останніх подій в Україні".

Після двосторонньої зустрічі президента Ердогана з Зеленським, як пише Habertürk, після робочої вечері між делегаціями відбудеться церемонія підписання угоди. Очікується, що після переговорів два лідери виступлять на спільній пресконференції.

Перед цим, на початку візиту до Туреччини, Зеленський вшанував пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка, про що повідомив у соцмережах.

Президент України Зеленський прибув до Туреччини

Тим часом міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим у вівторок в Анкарі, про що повідомило Міноборони Туреччини X.

Гюлер зустрів Умєрова з військовою церемонією після його прибуття до будівлі міністерства. Після церемонії двоє керівників оборони провели переговори, на яких також був присутній командувач сухопутними військами Туреччини генерал Сельчук Байрактароглу.

Умєров перебуває в Туреччині у складі команди, яка супроводжує Президента України Володимира Зеленського.