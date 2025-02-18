Зеленский и Эрдоган собрались на встречу в Анкаре

В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают турецкие СМИ, пишет УНН.

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После двусторонней встречи президента Эрдогана с Зеленским, как пишет Habertürk, после рабочего ужина между делегациями состоится церемония подписания соглашения. Ожидается, что после переговоров два лидера выступят на совместной пресс-конференции.

В то же время министр обороны Турции Яшар Гюлер встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым во вторник в Анкаре, о чем сообщило Минобороны Турции X.

Гюлер встретил Умерова с военной церемонией по его прибытии в здание министерства. После церемонии двое руководителей обороны провели переговоры, на которых также присутствовал командующий сухопутными войсками Турции генерал Сельчук Байрактароглу, пишет Anadolu.

Умеров находится в Турции в составе команды, которая сопровождает Президента Украины Владимира Зеленского.