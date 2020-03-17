Зеленський звільнив Венедіктову з ДБР і офіційно призначив Генпрокурором
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову Генеральним прокурором України. Відповідний указ № 90/2020 від 17 січня міститься на сайті Офісу Президента, передає УНН.
"Призначити Венедіктову Iрину Валентинівну Генеральним прокурором", - сказано у документі.
Крім того, Зеленський указом №89/2020 звільнив Венедіктову від тимчасового виконання обов'язків Директора Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада України ухвалила проект постанови про надання згоди на призначення президентом України Володимиром Зеленським Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора.