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Рада призначила Венедіктову на посаду Генпрокурора

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови про надання згоди на призначення президентом України Володимиром Зеленським Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора. Відповідне рішення підтримали 269 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі призначили Ірину Венедіктову першою жінкою-генпрокурором України.

За проголосували 269 депутатів.

"Ця довіра не просто честь для мене, а й і велика відповідальність. Я зроблю все, щоб ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх”, - сказала Венедіктова під час свого виступу в Раді.

Додамо, під час позачергового засідання та прийняття рішення у сесійній залі був присутній Президент України Володимир Зеленський.

Довідка УНН: Ірина Венедіктова народилася 21 вересня 1978 року у Харкові. Професор юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін інституту ім. В. Н. Каразіна в Харкові. Венедіктова стала експертом з питань проведення судової реформи в команді новоспеченого Президента Володимира Зеленського.

Вищу освіту здобула на юридичному факультеті в ХНУ імені Каразіна. Пройшла курс, присвячений міжнародного комерційного арбітражу, в Chartered Institute of Arbitrators. Працює в Харківському університеті імені В.Н. Каразіна, завідує кафедрою цивільно-правових дисциплін.

Суддя третейського суду за медичними справах. Займала посаду радника з питань юридичного аудиту в угодах по злиттю і поглинанню в юридичній фірмі "Arbitis". З 2005 року – очолювала кафедру цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Венедіктова займалася супроводом діяльності інвестиційних фондів, вирішенням корпоративних конфліктів, проведенням юридичних аудитів та реструктуризацією бізнесу, готувала проекти законодавчих нормативних актів, керувала міжнародними юридичними проектами (в тому числі - структуризація IT-бізнесу в різних юрисдикціях). З 2018 року входила до складу команди експертів і радників новоспеченого президента Володимира Зеленського. 27 декбаря 2019 року Ірина Венідиктова була призначена виконуючою обов'язки глави ДБР.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України.

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