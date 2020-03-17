Правоохоронний комітет підтримав кандидатуру Венедіктової на посаду Генпрокурора - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України. Про це у Telegram написав член комітету, народний депутат фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, передає УНН.
"Комітет підтримав кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генпрокурора", - написав Бужанський
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект Постанови про призначення на посаду Генерального прокурора Ірини Венедіктової.