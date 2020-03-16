Президент офіційно запропонував кандидатуру Венедіктової на посаду Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект Постанови про призначення на посаду Генерального прокурора Ірини Венедіктової, повідомляє УНН.
Проект Постанови про надання згоди на призначення Президентом України Венедіктової І.В. на посаду Генерального прокурора зареєстрований у ВР 16 березня під номером 3227.
Як повідомляв УНН, 17 березня ВР планує зібратися на позачергове засідання на якому планує розглянути, в першу чергу, захисні заходи для недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Однак, народні депутати також повідомляли про плани розгляду кадрових питань, серед іншого і призначення Генпрокурора.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект постанови № 3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Після чого заступник Генерального прокурора Віктор Чумак став виконувачем обов’язків Генерального прокурора.