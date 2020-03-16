Завтра Рада може розглянути Венедіктову на посаду Генерального прокурора - нардеп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України на завтрішньому засіданні можливо розгляне кадрові питання, зокрема, призначення очільниці Держбюро Розслідувань Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України. Про це заявив після засідання фракції “Слуга народу” член фракції Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

“Завтра можуть бути прийняті два кадрових питання — це міністр економіки та Генеральний прокурор України. Можу тут уже відкрити секрет, що (чинна очільниця Держбюро розслідувань) пані (Ірина) Венедіктова буде внесена поданням Президента на посаду Генерального прокурора”, — заявив Качура.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект постанови № 3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Після чого заступник Генерального прокурора Віктор Чумак став виконувачем обов’язків Генерального прокурора.

Українські Національні Новини

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