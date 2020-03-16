Завтра Рада может рассмотреть Венедиктову на должность Генерального прокурора - нардеп

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109129 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111221 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109734 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120542 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102669 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106597 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107009 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131717 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 15084 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины на завтрашнем заседании возможно рассмотрит кадровые вопросы, в частности, назначение главы Госбюро Расследований Ирины Венедиктов на должность Генерального прокурора Украины. Об этом заявил после заседания фракции "Слуга народа" член фракции Александр Качура, передает корреспондент УНН.

“Завтра могут быть приняты два кадровых вопроса — это министр экономики и Генеральный прокурор Украины. Могу здесь уже открыть секрет, что (действующая руководительница Госбюро расследований) госпожа (Ирина) Венедиктова будет внесена представлением Президента на должность Генерального прокурора”, — заявил Качура.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После чего заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак стал исполняющим обязанности Генерального прокурора.

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