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Рада назначила Венедиктову на должность Генпрокурора

Рада назначила Венедиктову на должность Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 18702 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Владимиром Зеленским Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора. Соответствующее решение поддержали 269 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии назначили Ирину Венедиктову первой женщиной-генпрокурором Украины.

За проголосовали 269 депутатов.

"Это доверие не просто честь для меня, но и и большая ответственность. Я сделаю все, чтобы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю не продавать дела, не сливать их", - сказала Венедиктова во время своего выступления в Раде.

Добавим, во время внеочередного заседания и принятия решения в сессионном зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Справка УНН: Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Профессор юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин института им. В. Н. Каразина в Харькове. Венедиктова стала экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде новоиспеченного президента Владимира Зеленского.

Высшее образование получила на юридическом факультете в ХНУ имени Каразина. Прошла курс, посвященный международному коммерческому арбитражу, в Chartered Institute of Arbitrators. Работает в Харьковском университете имени В.Н. Каразина, заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин.

Судья третейского суда по медицинским делам. Занимала должность советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению в юридической фирме "Arbitis". С 2005 года - возглавляла кафедру гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Венедиктова занималась сопровождением деятельности инвестиционных фондов, решением корпоративных конфликтов, проведением юридических аудитов и реструктуризацией бизнеса, готовила проекты законодательных нормативных актов, руководила международными юридическими проектами (в том числе - структуризация IT-бизнеса в различных юрисдикциях). С 2018 года входила в состав команды экспертов и советников новоиспеченного президента Владимира Зеленского. 27 декбаря 2019 года Ирина Венидиктова была назначена исполняющей обязанности главы ГБР.

Напомним, Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины.

Украинские Национальные Новости

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