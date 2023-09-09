Зеленський зустрівся з послом Майклом Макфолом: обговорили санкції проти росії

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Майклом Макфолом, директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі та співголовою Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти росії. У зустрічі також взяли участь українські чиновники, зокрема керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та інші. Експерти Міжнародної робочої групи долучилися до зустрічі в режимі відеоконференції.

Також Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти росії. Він вважає, що це є важливим для зупинки російської агресії проти України.

Зокрема, глава держави закликав до заборони постачання до росії компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів. Він також вважає, що важливо посилити санкції стосовно енергетичного, фінансового та банківського секторів росії.

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У свою чергу, Майкл Макфол підтримав заклик Зеленського. Він зазначив, що заблоковані активи росії мають бути спрямовані на відновлення України. Макфол також наголосив, що санкції повинні відчуватися кожною російською компанією та фізичною особою.

«Ми маємо певні результати, яких нам вдалося досягти. Але ми маємо продовжувати свою роботу», – наголосив Майкл Макфол.

Також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Міжнародна робоча група з питань санкцій проти росії стала ключовим інструментом у розробці та запровадженні санкцій проти країни-агресора.

Завдяки напрацюванням групи було запроваджено ембарго на сиру нафту й нафтопродукти, механізм цінового обмеження на нафту, заблоковано понад 300 мільярдів доларів активів центробанку росії, а також запроваджено санкції проти російських пропагандистів і заборонено діяльність російськомовних ЗМІ в низці країн Європейського Союзу.

Наразі Міжнародна робоча група працює над такими важливими напрямами, як запровадження санкцій проти «росатома», обмеження у сфері програмного забезпечення, запровадження подальших енергетичних санкцій, а також розробка дієвих обмежень для зупинення надходження в росію мікроелектроніки.

«Таким чином, ми дуже швидко реагуємо на заклики наших військових щодо протидії нарощуванню російським ВПК випуску дронів і ракет. Загалом цей комплекс заходів спрямований на подальше обмеження країні-агресору доступу до технологій», – сказав керівник Офісу Президента.

Доповнення

Під час зустрічі з Майклом Макфолом президент України нагородив його орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за його внесок у зміцнення українсько-американських відносин, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію України у світі.