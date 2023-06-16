Зеленський збирав військовий кабінет: Кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що збирав військовий кабінет, на якому були присутні командувачі ЗСУ, пише УНН.
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“І була сьогодні ще одна подія, ще один пункт мого графіка, про який поки не повідомлялося. Це військовий кабінет…
Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Були присутні командувачі українських військ – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала, а також голова ГУР Буданов.
Також були і командири на конкретних напрямках активних дій, але Президент не називає їхні прізвища поки що.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія програє війну проти України, якщо українські військові досягнуть успіху у контрнаступі.