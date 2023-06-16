Зеленский собирал военный кабинет: Каждый метр освобожденной от врага украинской земли - это самое важное

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“И было сегодня ещё одно событие, ещё один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет…

Наше движение вперёд – это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли – это самое важное”, - говорится в сообщении.

Детали

Присутствовали командующие украинских войск – генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала, а также глава ГУР Буданов.

Также были и командиры на конкретных направлениях активных действий, но Президент не называет их фамилии пока что.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия проиграет войну против Украины, если украинские военные добьются успеха в контрнаступлении.