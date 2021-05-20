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Зеленський заявив, що Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція та Німеччина повинні сильніше підтримувати Україну в питанні врегулювання ситуації на Донбасі, але канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон послаблюють свої позиції щодо РФ. Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Зеленський заявив, що Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо РФ

Цитата:

“В мене була зустріч з президентом Макроном, по відео(зв'язку) з канцлером Німеччини Меркель. Я відчуваю їх підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше... Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Російської Федерації”, — сказав Зеленський.

За його словами, це пов’язано з економічною ситуацією, тиском на бізнес, санкціями, зокрема щодо “Північного потоку-2”.

Що було раніше

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму. З 22 квітня Росія почала відводити війська, утім, за оцінками у тому числі українського міністра оборони, повільно. Наразі там залишаються 80 тис. осіб російського військового контингенту, повідомляли ЗМІ та профільні посадовці.

Згодом Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Найперше говорили про Україну. Господар Кремля уже традиційно назвав дії Києва “провокаційними” і наполягав на “прямому” діалозі з “Донецьком та Луганськом”.

Макрон заявляв, що захід у відносинах з Росією повинен визначити червоні лінії, через які їй не слід переступати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місце збору ДП “Антонов”: підсумкова пресконференція Президента Зеленського. Текстова трансляція

Доповнення

Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.

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