Зеленский заявил, что Меркель и Макрон ослабляют свои позиции по РФ

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"У меня была встреча с президентом Макроном, по видео(связи) с канцлером Германии Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее... Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по Российской Федерации", - сказал Зеленский.

По его словам, это связано с экономической ситуацией, давлением на бизнес, санкциями, в частности по "Северному потоку-2".

Что было ранее

В Париже 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Путин не подключался во время переговоров с Макроном и Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму. С 22 апреля Россия начала отводить войска, впрочем, по оценкам в том числе украинского министра обороны, медленно. Сейчас там остаются 80 тыс. человек российского военного контингента, сообщали СМИ и профильные чиновники.

Позже Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину. Прежде всего говорили об Украине. Хозяин Кремля уже традиционно назвал действия Киева "провокационными" и настаивал на "прямом" диалоге с "Донецком и Луганском".

Макрон заявлял , что Запад в отношениях с Россией должен определить красные линии, через которые ей не следует переступать.

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Дополнение

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избран территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.