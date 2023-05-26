Зеленський заявив про значний прогрес щодо сучасної авіації для України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень Україна має значний прогрес щодо сучасної авіації. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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«За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому», - сказав Зеленський.
Доповнення
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону припустив, що для початку Україна отримає 12-18 винищувачів F-16.
Міністерство оборони України раніше анонсувало "найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів уже цієї осені", натякнувши, що F-16 з’являться у небі вже восени.
Сполучені Штати долучаться до спільних зусиль союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу. Він нагадав, що президент США Джо Байден повідомив своїх колег із G7, що Вашингтон підтримуватиме спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
Радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 одиниць винищувачів F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.
Міністр оборони Олексій Резніков подякував колегам за появу реактивної коаліції, а також зауважив, що F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців.