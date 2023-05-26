Зеленский заявил о значительном прогрессе по современной авиации для Украины

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«За эту неделю имеем значительный прогресс и по современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе. Мы движемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предположить еще полгода назад», - сказал Зеленский.

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Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона предположил, что для начала Украина получит 12-18 истребителей F-16.

Министерство обороны Украины ранее анонсировало "самый большой военно-воздушный блокбастер всех времен уже этой осенью", намекнув, что F-16 появятся в небе уже осенью.

Соединенные Штаты присоединятся к совместным усилиям союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Он напомнил, что президент США Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что Украина хочет получить от 40 до 50 единиц истребителей F-16 в общей сложности, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил коллег за появление реактивной коалиции, а также заметил, что F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней.