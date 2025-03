Вже цієї осені: у Міноборони натякнули, коли F-16 з'являться в небі України

Цитата

"Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!", - написали в Twitter Міністерства оборони України.

Доповнення

Сполучені Штати долучаться до спільних зусиль союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу. Радник нагадав, що президент США Джо Байден повідомив своїх колег із G7, що Вашингтон підтримуватиме спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Україна хоче отримати від 40 до 50 одиниць винищувачів F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань. Повідомив радник міністра оборони України Юрій Сак

Міністр оборони Олексій Резніков подякував колегам за появу реактивної коаліції, а також зауважив, що F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський у Японії подякував Макрону за участь Франції у "коаліції винищувачів"

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine's skies!

We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023