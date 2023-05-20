Вже цієї осені: у Міноборони натякнули, коли F-16 з'являться в небі України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністерство оборони України у Twitter відреагували на міжнародну підтримку навчання українських пілотів-винищувачів, анонсувавши "найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів уже цієї осені", пише УНН.
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"Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!", - написали в Twitter Міністерства оборони України.
Доповнення
Сполучені Штати долучаться до спільних зусиль союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу. Радник нагадав, що президент США Джо Байден повідомив своїх колег із G7, що Вашингтон підтримуватиме спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
Україна хоче отримати від 40 до 50 одиниць винищувачів F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань. Повідомив радник міністра оборони України Юрій Сак
Міністр оборони Олексій Резніков подякував колегам за появу реактивної коаліції, а також зауважив, що F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців.
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Coming this fall!
The greatest air force blockbuster of all time!
F-16s in Ukraine's skies!
We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf