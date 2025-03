Уже этой осенью: в Минобороны намекнули, когда F-16 появятся в небе Украины

Цитата

"Уже этой осенью! Самый большой военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!" - написали в Twitter Министерства обороны Украины.

Дополнение

Соединенные Штаты присоединятся к совместным усилиям союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Советник напомнил, что президент США Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Украина хочет получить от 40 до 50 единиц истребителей F-16 в общей сложности, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок. Сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил коллег за появление реактивной коалиции, а также заметил, что F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней.

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine's skies!

We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023