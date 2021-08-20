Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

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"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 372/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року “Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів.

На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.

“Відповідно до Стратегії, метою державної військово-промислової політики є створення на основі сучасних стандартів корпоративного управління конкурентоспроможного та високотехнологічного оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наявні та перспективні потреби Збройних Сил України та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці”, — зазначається в повідомленні.

Також у документі враховано поточні та прогнозовані чинники, що впливають на розвиток ОПК. Зокрема, внутрішні та світові умови й тенденції розвитку сфери озброєнь.

Серед пріоритетів розвитку ОПК Стратегія визначає технічне переоснащення науково-виробничої бази, впровадження новітніх технологій, створення ракетно-космічної техніки, високоточних засобів ураження, засобів радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, а також військового суднобудування та вертолітобудування.

Інноваційна діяльність в оборонно-промисловому комплексі має бути спрямована на оновлення виробничої бази з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу та переходу на нові види спеціалізації та організації виробництв.

В ОПУ інформують, що Стратегія реалізується у три етапи:



На першому етапі (2021-2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування оборонно-промислового комплексу.



Другий етап (2023-2024 роки) передбачає реалізацію проектів і планів розвитку оборонних підприємств.



На третьому етапі (2025-2030 роки) продовжуватиметься освоєння нових технологій, що забезпечать зниження використання імпортної продукції ОПК. Також триватиме диверсифікація, технічне переозброєння й розвиток науково-виробничої бази підприємств оборонних галузей промисловості.



Зазначається, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України забезпечуватиме щорічне публічне звітування про стан реалізації Стратегії.

Доповнення

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні ухвалила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.



В квітні цього року Кабінет міністрів України затвердив та передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Секретар РНБО України заявив, що державне оборонне замовлення цього року містить набагато більше іноземного озброєння, аніж раніше.

Раніше в РНБО заявили, що в Україні є пріоритетним виробництво високоточної зброї.

У березні Рада національної безпеки й оборони України на засіданні ухвалила рішення про основні показники Державного оборонного замовлення на 2021, 2022 та 2023 роки.