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Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Киев  •  УНН

 • 17888 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 372/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года “О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

“Согласно Стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике”, — отмечается в сообщении.

Также в документе учтены текущие и прогнозируемые факторы, влияющие на развитие ОПК. В частности, внутренние и мировые условия и тенденции развития сферы вооружений.

Среди приоритетов развития ОПК Стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.

Инновационная деятельность в оборонно-промышленном комплексе должна быть направлена на обновление производственной базы с учетом новейших достижений научно-технического прогресса и перехода на новые виды специализации и организации производств.

В ОПУ информируют, что Стратегия реализуется в три этапа:

  • На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса.
  • Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий.
  • На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.

Отмечается, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обеспечивать ежегодное публичное отчетности о реализации Стратегии.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании принял Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

В апреле этого года Кабинет министров Украины утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

Секретарь СНБО Украины заявил, что государственный оборонный заказ этого года содержит гораздо больше иностранного вооружения, чем раньше.

Ранее в СНБО заявили, что в Украине есть приоритетным производство высокоточного оружия.

В марте Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании принял решение об основных показателях Государственного оборонного заказа на 2021, 2022 и 2023 годы.

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