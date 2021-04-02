Данілов привідкрив таємницю навколо Державного оборонного замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Державне оборонне замовлення цього року містить набагато більше іноземного озброєння, аніж раніше. Про це сказав в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера” секретар РНБО України, передає УНН.
Цитата
“Мене дуже обурює, коли починають фантазувати стосовно Держоборонзамовлення. Це закритий, таємний документ, що у ньому є, на сьогодні знають одиниці... Єдине, що я можу сказати — що іноземного озброєння в цьому ДОЗ є набагато більше, аніж було раніше”, — сказав Данілов.
Деталі
Зі слів секретаря РНБО, в цьому контексті Україна сьогодні має допомогу своїх партнерів, і це не тільки США, а зокрема і Велика Британія, і Канада.
Що було раніше
У березні Рада національної безпеки й оборони України на засіданні ухвалила рішення про основні показники Державного оборонного замовлення на 2021, 2022 та 2023 роки.