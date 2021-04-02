Данилов приоткрыл тайну вокруг Государственного оборонного заказа

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 2296 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Государственный оборонный заказ этого года содержит гораздо больше иностранного вооружения, чем раньше. Об этом сказал в эфире передачи “Свобода слова Савика Шустера” секретарь СНБО Украины, передает УНН.

Цитата

“Меня очень возмущает, когда начинают фантазировать относительно Гособоронзаказ. Это закрытый, тайный документ, что в нем есть, сегодня знают единицы ... Единственное, что я могу сказать — что иностранного вооружения в этом ГОЗ намного больше, чем было раньше”, — сказал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, в этом контексте Украина сегодня имеет помощь своих партнеров, и это не только США, но в том числе и Великобритания, и Канада.

Что было раньше

В марте Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании принял решение об основных показателях Государственного оборонного заказа на 2021, 2022 и 2023 годы.

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