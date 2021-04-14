"З урахуванням усіх загроз": Кабмін передав на розгляд РНБО стратегію розвитку ОПК

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив та передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Уряд затвердив і передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу“, — написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз.

“Серед важливих акцентів стратегії — це запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми. Ми хочемо, аби наш ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з найкращими експертами”, — зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що затвердження такої Стратегії — це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва.

Доповнення

Секретар РНБО України заявив, що державне оборонне замовлення цього року містить набагато більше іноземного озброєння, аніж раніше.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що в Україні є пріоритетним виробництво високоточної зброї.

У березні Рада національної безпеки й оборони України на засіданні ухвалила рішення про основні показники Державного оборонного замовлення на 2021, 2022 та 2023 роки.

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